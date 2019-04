Angst vor Kriminalität: Medien haben großen Einfluss

Die Polizei in Deutschland hat erneut weniger Delikte erfasst. "Häufig ist die gefühlte Bedrohung höher als das tatsächliche Risiko", so Soziologin Dina Hummelsheim-Doß. Dies liege auch an der präsenten Diskussion in Politik und Medien.

