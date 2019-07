Audio: Türkei: "Istanbul-Wahl war ein Hoffnungsschimmer"

Drei Jahre ist der Putschversuch in der Türkei her. In der Folge wurden zahlreiche Erdogan-Kritiker verhaftet, auch der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci. Er hofft, dass in nächster Zeit "Richter nach Gesetz, nach Verfassung, nach demokratischen Rechten handeln". | audio