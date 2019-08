Audio: Schriftsteller Norbert Scheuer

Gerne hätte der Autor Norbert Scheuer das WDR 5 Tischgespräch im Steinbruch von Kall in der Eifel geführt. Es wurde dann aber doch sein Arbeitszimmer, in dem er von seinem Leben in der Eifel erzählt hat, die der Schauplatz seiner Gedichtbände und Romane ist. Moderation: Gisela Steinhauer