Alle Weltreligionen an einem Tisch

Audio: Südsudan, Jemen, Ostkongo: Helfer in Gefahr

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:39 Min. . WDR 5.

Die Zahl der Angriffe auf Helfer in Krisengebieten steigt an. "Deshalb ist Sicherheitstraining ein großer Teil der Ausbildung", sagt Oliver Müller von Caritas International. Doch am wichtigsten sei, dass die Bevölkerung die humanitäre Hilfe akzeptiert. | audio