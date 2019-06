Audio: Global Media Forum: Blick in die Welt

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews. . 05:36 Min. . WDR 5.

Im Westen wird viel über die Probleme der sozialen Medien gesprochen. Auf dem Global Media Forum in Bonn zeigte sich aber: in Schwellenländern bekommen die Menschen durch Facebook und Co. erstmals überhaupt eine Stimme. | audio