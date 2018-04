Audio: Profitieren unsere Kinder von der "Digitalen Schule"?

WDR 5 Funkhausgespräche | 26.04.2018 | Länge: 55:36 Min.

Die Digitalisierung in all unseren Lebensbereichen ist eine Kulturrevolution mit noch offenem Ausgang. Gerade für den Bereich der Bildung stellt sie eine immense Herausforderung dar. Welchen Stellenwert soll die Digitalisierung in unseren Schulen bekommen? - Moderation: Judith Schulte-Loh | audio