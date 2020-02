AfD: Kemmerich-Wahl "war ein Erfolg"

Viele sahen in der Wahl des Liberalen Kemmerich durch die AfD eine Systemsprengung. Sowohl CDU als auch FDP wurden in eine Krise gestürzt. "Ich weiß nicht, was daran perfide sein soll", sagt Georg Pazderski, Landesvorsitzender der AfD Berlin.

