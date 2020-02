AfD – Politik machen oder System sprengen?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:16 Min. . Verfügbar bis 11.02.2021. WDR 5.

Viele sahen in der Wahl Kemmerichs durch die AfD eine Systemsprengung, sowohl CDU als auch FDP wurden in eine Krise gestürzt. Was verspricht sich die AfD von solchen Manövern? Ein Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der Berliner AfD, Georg Pazderski.

