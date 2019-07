Audio: Kühnert: "SPD soll Gemeinwohl-Partei sein"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:11 Min. . WDR 5.

Die SPD müsse klar definieren, dass es Dinge gibt, die jedem Menschen zustehen, sagt Kevin Kühnert zum Juso-Kongress in München. Bei den Jusos lerne man, so der Vorsitzende, dass man Politik vor allem an seiner eigenen Haltung orientieren sollte. | audio