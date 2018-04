50 Jahre nach der Ermordung Martin Luther Kings

WDR 5 Morgenecho - Interview | 04.04.2018 | 07:07 Min.

Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet. Die Bürgerrechtsbewegung mit ihm an der Spitze hatte zum Ende der gesetzlichen Diskriminierung von Schwarzen in den USA geführt. Wie sieht die Realität heute aus? Dazu ein Interview mit Historiker Norbert Finzsch.

