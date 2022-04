20 Jahre nach dem Amoklauf von Erfurt

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:34 Min. . Verfügbar bis 26.04.2023. WDR 5.

Am 26. April 2002 tötete ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen. Welche Lehren wurden aus der Tat gezogen? Wie lassen sich solche Taten verhindern? Ein Gespräch mit Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen.

