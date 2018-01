Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 2 Das Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 22.01.2018 | Länge: 18:28 Min.

1. Die SPD und die 56 % - wann ist eine Mehrheit eine Niederlage? 2. Die Offensive - die Türkei greift Kurden in Syrien an 3. Ein Jahr Trump - selbst die Börse zweifelt 4. Dealmaker ohne Deal - die US-Regierung im Shutdown 5. Was war sein "Rezept" - zum Tode von Koch-Legende Paul Bocuse 6. TV-Tipp - "Die letzten Helfer des Führers" - Strafe auch im hohen Alter Moderation: Marlis Schaum. | audio