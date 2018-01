Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neues Jahr, neues Glück!

WDR 5 Morgenecho - Glosse | 02.01.2018 | Länge: 02:31 Min.

2017 hat in Berlin längst nicht alles so geklappt, insbesondere natürlich die Regierungsbildung. 2018 kann es ja eigentlich nur besser werden. Oder etwa nicht? Jana Fischer blickt in ihrer Satire voraus. | audio