Audio: Copa WM Spezial "Rrrrronaldo"

WDR 2 Copacabana | 20.06.2018 | Länge: 01:05 Min.

Jötz, Jünter und Jürgen - auch nur drei Bundestrainer unter 80 Millionen anderen. Aber mit Sicherheit die qualifiziertesten. Copacabana goes Kalinka. "Swutchit intereso - no jesli tchesno njet." Klingt interessant , isses aber nicht. Und nach den Sommerferien kommt die Copa Improshow auch wieder live in Ihre Nähe. http://www.wdr.de/k/Copacabana-Live | audio