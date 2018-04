Audio: Hurra: Spargelzeit!

WDR 5 Morgenecho - Glosse | 04.04.2018 | Länge: 03:16 Min.

Kein Gemüse ist mit so viel Legenden umwoben wie der Spargel: erotisch, kalorienarm und hochkulinarisch kommt er daher. Dabei kann man ihn in Sauce Hollandaise aus dem Päckchen ertränken oder mit ihm rumänische Arbeiter ausbeuten, so Carolin Courts im Schrägstrich. | audio