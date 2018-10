Audio: Paketbomben in den USA: "Ermittlungen abwarten"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.10.2018 | Länge: 07:03 Min.

Ralph C. Freund, Vizepräsident Republicans Overseas Deutschland, sieht bei den an US-Demokraten versendeten Paketbomben keinen politischen Zusammenhang. Schuldzuweisungen an Präsident Donald Trump oder die Medien seien "schablonenhafte Reflexe". | audio