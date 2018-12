Woher kommt Schwarzwälder Schinken?

Audio: OK, Kids! Das war's.

COSMO Machiavelli - Rap und Politik | 19.12.2018 | Länge: 01:01:19 Std.

Zehn Episoden "Machiavelli". Das war's. Naja, also zumindest für dieses Jahr. In dieser Folge haben Vassili und Jan einen Hang zur Dramatik, zur Übertreibung und zum Populismus. Davon gab es dieses Jahr reichlich und deswegen wird drüber geredet. Aber nicht alleine. Denn vorweihnachtlich vorbeigeschneit im muckeligen „Machiavelli“-Wohnzimmer ist Jonas Schubert, Sänger und Texter und Rapper von OK Kid. Aber ist die Musik der Kölner Kappelle überhaupt noch Rap oder schon längst Populismus in Reimform? Klären wir. Außerdem: Reisen nach Freital, die 101 besten Spiegel-TV-Dokus, die BILD-Abo-Falle UND ein Geschenk für alle, die bis zum Ende dran bleiben. | audio