Audio: Gelebte Versöhnung: Das Dorf Mbyo

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 03:20 Min. . WDR 5. Von Linda Staude.

Am 6. April 1994 begann der Völkermord in Ruanda. Der Versöhnungsprozess dauert bis heute an, unter anderem durch den Aufbau von Versöhnungsdörfern. Ein Beispiel hierfür ist Mbyo. Dort leben und arbeiten Täter und Überlebende zusammen. | audio