Audio: Azubi gegen Pflegenotstand in Deutschland

WDR 5 Morgenecho - Interview | 24.01.2018 | Länge: 06:42 Min.

Alexander Jorde ist der Pflege-Azubi, der Angela Merkel in der ARD-Wahlarena mit Fragen zum deutschen Pflegenotstand in Bedrängnis gebracht hat. Für die ARD Reihe „Die Story“ hat er den Alltag in deutschen Kliniken erkundet. Was hat er erlebt? | audio