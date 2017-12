Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Diesel-Diskussion in Düsseldorf

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 28.11.2017 | Länge: 04:05 Min.

Wie kann die Luftqualität in Städten kurzfristig verbessert werden? Darüber diskutiert Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit Stadtvertretern am Dienstag (28.11.2017). Thomas Kalus beleuchtet das "Diesel-Problem" am Beispiel Düsseldorf. | audio