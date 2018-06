Audio: Allergien schnell zu Hause testen

WDR 5 Profit - aktuell | 18.06.2018 | Länge: 02:29 Min.

In Drogeriemärkten, Apotheken und im Internet gibt es Schnelltests für verschiedene medizinische Fragen: Vertrage ich Gluten, bin ich zeugungsfähig, Die Tests sind so einfach gemacht, dass jeder sie zu Hause alleine durchführen kann. Christina Sartori über Sinn und Unsinn solcher "Medizintests to go". | audio