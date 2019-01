Audio: Zehn Jahre nach dem "Wunder vom Hudson"

WDR 5 Morgenecho | 15.01.2019

Pilot Chesley Sullenberger landet 2009 einen Airbus A 320 nach einem Totalausfall der Triebwerke mitten im eiskalten New Yorker Fluss – alle Passagiere an Bord überlebten. Zehn Jahre später erinnern sich einige Fährkapitäne an die Rettungsaktion. | audio