Audio: Klimawandel stoppen: "Probleme nicht auf Bürger abladen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 09.10.2018 | Länge: 06:45 Min.

Wie können wir dem Klimawandel in NRW entgegenwirken? "Am wichtigsten ist hier das Thema Kohle", sagt Christoph Bals von Germanwatch. Ohne deutliche Strukturänderungen wären schon 2040 die Klimarisiken viel höher als in den vergangenen 11.000 Jahren. | audio