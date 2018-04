Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (24.04.2018)

WDR 5 Europamagazin | 24.04.2018 | Länge: 41:15 Min.

"Ihr könnt bei mir die Klos putzen" - Regierungsbildung in Italien vor dem Aus?, Der ewige Gast - von einem, der sich perfekt integriert hatte und trotzdem wieder ging, Die heimlichen Mitregenten - Lobbyismus in Brüssel, was will Deutschland in Europa??, Neues Hexenmuseum in der Schweiz , Das britische Allheilmittel: Ein neuer Prinz, | audio