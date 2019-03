Start der 5G Versteigerung

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 19.03.2019 | 04:33 Min.

Schnelles Internet für Alle - das soll der neue Mobilfunkstandard 5G bringen. Die Auktion für die Frequenzen startet. Was passiert bei der Versteigerung und was kann die Technik? Fragen an Jörg Brunsmann, WDR-Technikexperte.

Audio Download .