Soll es ein Rauchverbot für Parks in NRW geben?

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 03:08 Min. . WDR 5. Von Karin Bensch.

In Paris darf in Parks nicht mehr geraucht werden. Wäre ein solches Verbot auch in NRW denkbar? Der Städte- und Gemeindebund spricht sich für Nichtraucherzonen aus. Karin Bensch hat sich in Münster bei Rauchenden und Nichtrauchenden umgehört.

Audio Download .