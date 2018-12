Audio: "Theresa May ist erst mal sicher"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.12.2018 | Länge: 06:48 Min.

Das Misstrauensvotum gegen Theresa May habe "deutlich gemacht, in welch prekärer Situation sie ist", sagt Politikwissenschaftler Prof. Kai Oppermann. Dass sie noch Premierministerin bleiben könne, liege an der fehlenden Alternative. | audio