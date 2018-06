Audio: Flüchtlingsstreit: Was kostet die Sicherung von Grenzen

WDR 5 Profit - aktuell | 15.06.2018 | Länge: 04:30 Min.

Der Streit in der Union tobt. Die CSU will in Zukunft Asylbewerber direkt an der Grenze abweisen. Die Schengenregeln für offene Grenzen in der EU würden dadurch ausgehebelt. Welche Kosten würden Grenzkontrollen für die europäische Wirtschaft bedeuten? Fragen an Katja Scherer aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio