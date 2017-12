Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vor einem Jahr: Terroranschlag am Breitscheidplatz

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 19.12.2017 | Länge: 03:17 Min.

Zum ersten Jahrestag des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19.Dezember sind in Berlin mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Was die Politik seit dem Anschlag unternommen und verändert hat, berichtet uns Andrea Müller. | audio