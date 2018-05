Audio: Mahnwache für Radfahrer: "Ride of Silence"

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 16.05.2018 | Länge: 03:57 Min.

383 Radfahrerinnen und -fahrer sind deutschlandweit im letzten Jahr ums Leben gekommen. In verschiedenen NRW-Städten soll mit einem "Ride of Silence" am 16. Mai an die Verstorbenen erinnert und auf Gefahren hingewiesen werden. Ulrike Zimmermann berichtet aus Aachen. | audio