NRW-Innenstädte: Teurer Wohnraum

WDR 5 Morgenecho - Beiträge. . 03:46 Min. . Verfügbar bis 22.09.2022. WDR 5. Von Annette Zinkant.

Die Wohnsituation in den Innenstädten in NRW hat sich zugespitzt. In den Ballungsräumen sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren bis zu 40 Prozent gestiegen. Immobilienbesitzer spekulieren auf explodierende Preise. Autorin: Annette Zinkant

