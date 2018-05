Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (22.05.2018)

WDR 5 Europamagazin | 22.05.2018 | Länge: 44:53 Min.

Regierungsbildung in Italien weiter in der Schwebe. - Irland vor dem Abtreibungsreferendum. - Zur Rolle der AfD in der deutschen Politik. - Mittelerde am Niederrhein - 10. Tolkien-Tag. - Tödliche Badeunfälle - Die Kanaren investieren in besseren Schutz der Strände | audio