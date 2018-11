Audio: Mehr Gerechtigkeit wagen (3/5): Bildung

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 14.11.2018 | Länge: 03:30 Min.

Der Bildungserfolg hängt in Deutschland stark vom Elternhaus ab. Um die Situation zu verbessern, ist die Politik gefordert. Schulen brauchen ausreichend Personal, um ihre Schüler zu fördern. Britta Mersch war in einer Hauptschule in Mülheim an der Ruhr. | audio