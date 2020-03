Kreis Heinsberg im Schatten der Corona-Krise

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 03:12 Min. . Verfügbar bis 27.03.2021. WDR 5. Von Silvia Andler.

Gut einen Monat ist es her, als der erste Coronafall in Gangelt, im Kreis Heinsberg bekannt wurde. Mittlerweile gibt es in der Region mehr als 1.000 Infizierte und 26 Tote. Silvia Andler geht der Frage nach, wie sich der Ort verändert hat.

