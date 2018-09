Audio: Gsuffa wird imma!

Der Hammel trifft den Hahn, der bohrt sich ins Fass, das Bier fließt, am liebsten in Strömen. Das Oktoberfest 2018 steht in den Startlöchern. Für viele ist das ein letztes Durchschnaufen vor der Bayern-Wahl. Ein Bericht von Tanja Gronde. | audio