Audio: Lindner sieht Chance auf Veränderung der Unionspolitik

WDR 5 Morgenecho - Interview | 06.12.2018 | Länge: 04:36 Min.

"Für mich ist interessant, in welche Richtung sich die Union politisch-inhaltlich positionieren will", sagt Christian Lindner (FDP). In Friedrich Merz sieht er die Möglichkeit zu einer marktwirtschaftlichen Erneuerung der Union. | audio