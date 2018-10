Audio: Am Abgrund? Die SPD in Bayern

WDR 5 Morgenecho - Interview | 12.10.2018 | Länge: 06:22 Min.

In der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl in Bayern liegt die SPD abgeschlagen auf Platz fünf. Dabei kann sie in einzelnen Städten in Bayern durchaus punkten. Ist Berlin an allem schuld? Ein Interview mit dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly, SPD. | audio