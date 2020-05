Gesundheitsämter im Angesicht der Lockerungen

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 03:52 Min. . Verfügbar bis 14.05.2021. WDR 5. Von Stephanie Grimme.

Die Ministerpräsidenten haben die Verantwortung für die Überwachung der Lockerungen von Corona-Maßnahmen weitgehend in die Hände der Gesundheitsämter gelegt. Eine enorme Verantwortung. Stephanie Grimme hat sich angeschaut, was das in der Praxis heißt.

Audio Download .