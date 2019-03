Audio: Nordkorea: Erneutes Aufrüsten?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 07.03.2019 | Länge: 06:31 Min.

Nach Angaben von US-amerikanischen Experten baut Nordkorea eine Raketenstartanlage wieder auf. Was bedeutet das so kurz nach dem gescheiterten Gipfel von Donald Trump und Kim Jong? Fragen an Ostasien-Experte Martin Fritz. | audio