Audio: Geld stink nicht (2/5): Studentinnen an der RWTH

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 05.03.2019 | Länge: 03:09 Min.

Frauen stellen an der Aachener Hochschule nur ein Drittel der Studierenden. Professorinnen in den technischen Fächern sind extrem unterrepräsentiert. Eine der Professorinnen kümmert sich um "Gender und Diversity in den Ingenieurswissenschaften". | audio