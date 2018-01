Faktencheck: Metall-Tarifstreit

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hochschulen fürchten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 10.01.2018 | Länge: 04:30 Min.

Die CDU-FDP-Landesregierung will Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer an den NRW-Hochschulen einführen. Das Geld soll der Lehre zugute kommen. Bei den Hochschulen sind die Studiengebühren umstritten. Etliche, vor allem kleinere und neuere Hochschulen, aber auch zum Beispiel die Folkwang-Schule in Essen, befürchten, dass umworbene ausländische Studenten weg bleiben. Ein Beitrag von Stephanie Grimme. | audio