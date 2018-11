Erinnerungen von deutschen Juden an die Reichspogromnacht

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 09.11.2018 | 04:09 Min.

Vor 80 Jahren, am Abend des 9. November 1938, brannten in vielen deutschen Städten die Synagogen. Was damals geschah, spielt bis heute in jüdischen und in nicht-jüdischen Familien eine Rolle. Gerald Beyrodt berichtet von Erfahrungen seiner Angehörigen.

