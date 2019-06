Audio: Unternehmer engagieren sich für den Umweltschutz

WDR 5 Profit - Topthemen aus der Wirtschaft. . 04:24 Min. . WDR 5.

Nach Fridays for Future und Parents for Future haben sich jetzt auch mittelständische Unternehmen in NRW der Vereinigung Entrepreneurs for Future angeschlossen. Unter anderem sollen Arbeitnehmer belohnt werden, die bereit sind, für den Arbeitsweg auf ihr Auto zu verzichten. | audio