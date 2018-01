Die Kunst, mit Unterricht zu begeistern

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 15.01.2018 | 03:23 Min.

Ein deutscher Lehrerpreis geht an das Projekt "Lerntheken in Mathematik" der Gesamtschule Eiserfeld in Siegen. Was macht diesen Unterricht so besonders? Wie gelingt es den Lehrerinnen, die Schüler zu begeistern - und sich selbst für diesen Beruf?

