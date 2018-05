Audio: "Palästinenser nehmen in Kauf, dass sie getötet werden"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 15.05.2018 | Länge: 06:26 Min.

"Das Leben ist so aussichtslos, viele junge Palästinenser haben einfach nichts zu verlieren. Sie gehen an die Grenze, sie nehmen in Kauf, dass sie getötet werden." sagt Bettina Marx von der Böll-Stiftung in Ramallah. Ohne Hilfe gebe es keinen Friedensprozess. | audio