Deutsche in Großbritannien: Zukunft ungewiss

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 19.11.2018 | 03:23 Min.

Der Brexit rückt näher, so oder so. Viele Deutsche, die in Großbritannien leben, sind verunsichert, was das für sie bedeutet. Zusammen mit anderen Zugewanderten wollen sie sich für ihre Rechte einsetzen. Moritz Börner berichtet aus London.

