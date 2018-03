Audio: Ein Beauftragter zur Beruhigung?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 27.03.2018 | Länge: 05:20 Min.

Während der deutsche Außenminister in Israel der Holocaust-Opfer gedenkt, flammt in Deutschland eine Debatte über neuen Judenhassauf. Was kann eine Regierung leisten? Hierzu Michael Blume; Antisemitismusbeauftragter Baden-Württemberg. | audio