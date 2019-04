Audio: 20 Jahre nach dem Massaker: Die Lehren von Columbine

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 03:15 Min. . WDR 5. Von Martina Buttler.

20 Jahre nach dem Amoklauf an der Columbine High School sind die Sicherheitsbestimmungen an Schulen in den USA stark angepasst worden. Polizei und Feuerwehr arbeiten enger zusammen, regelmäßig werden an vielen Schulen Sicherheitsübungen durchgeführt. | audio