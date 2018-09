Audio: Ex-KZ-Aufseher im Seniorenheim Ahlen

10.09.2018

Jakiw Palij, ein ehemaliger Wachmann im SS-Zwangsarbeiterlager Trawniki, musste nach jahrelangem Tauziehen als vermutlich letzter in den USA lebender NS-Kollaborateur das Land verlassen. Nun lebt er in einem Seniorenheim in Ahlen. Heike Zafar berichtet. | audio