Audio: Zucker in Lebensmitteln

WDR 5 Profit - aktuell | 26.01.2018 | Länge: 04:25 Min.

Am Sonntag beginnt die Internationale Süßwarenmesse in Köln und dann dreht es sich um Süßigkeiten und Snacks aus der ganzen Welt. Für uns einmal ein Grund genauer hinzuschauen, wieviel Zucker versteckt sich eigentlich so in unserem Alltag. Fragen an Friederike Müllender aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio